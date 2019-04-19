В 2017 году правила пребывания в США нарушили 1,72% граждан России, передает Голос Америки. Из граждан СНГ, прибывающих в Америку в рамках визового режима, больше всего нарушений среди грузин и туркменов.

Белый дом обсуждает возможность ужесточить визовую политику в отношении государств, чьи граждане наиболее часто незаконно остаются в США, нарушая сроки пребывания.

Газета The Wall Street Journal опубликовала материал, согласно которому ограничения могут затронуть государства, граждане которых, получившие бизнес- и туристические визы в США (категории B1/B2), особо часто нарушают сроки пребывания на американской территории.

Для граждан этих государств рассматривается возможность сократить сроки пребывания в США, повысить пошлины, а также затруднить процесс получения ими американских виз.

Издание Politico, со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США, сообщило, что новые правила могут быть введены с помощью президентского указа.

По статистике Министерства внутренней безопасности США за 2017 год (последние доступные данные), сроки пребывания нарушили 0,35% приезжих из государств, с которыми у Соединенных Штатов существует безвизовый режим.

Для граждан государств, которым требуется виза для посещения США, этот показатель составляет 1,86%.

Для студентов или иностранцев, прибывших в США по программам обмена, – 3,73%.

Большинство нарушителей визового режима прибыло в США из государств Африки и Ближнего Востока. В частности, для Джибути этот показатель составляет почти 44%, для Йемена – более 28%, для Сирии – более 17%.

Визовые нарушения совершили 1,72% граждан России, 4,01% – Беларуси, 2,4% – Украины, 2,92% – Молдовы, 7,62% – Азербайджана, 4,6% – Армении, 10,72% – Грузии, 3,27% – Казахстана, 3,20% – Кыргызстана, 9,10% – Туркменистана и 6,68% граждан Узбекистана.