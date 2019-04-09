В Висконсине хоронят украинскую иммигрантку, погибшую в результате домашнего насилия. Местное общество собирает деньги на организацию похорон и перелет родственников из Украины.

Коронером города Уисконсин-Делс погибшая в результате домашнего насилия была опознана как 23-летняя Татьяна Хужва. В связи с ее смертью был арестован в качестве подозреваемого 31-летний Фуад Пашаев.

В настоящее время Пашаев находится в тюрьме округа Колумбия и ожидает формального предъявления обвинений окружной прокуратурой. Через некоторое время будут получены результаты вскрытия.

В четверг, 4 апреля, диспетчер службы 911 в Уисконсин-Делс получил звонок из диспетчерского центра округа Монтгомери, штат Пенсильвания. Сотрудники Департамента полиции обнаружили в частном доме труп 23-летней женщины. Больше на месте происшествия к моменту приезда полиции никого не оказалось.

Как сообщает полиция, ситуация развивалась стремительно. Сразу же был идентифицирован мужчина, имевший отношение к происшествию, и начались его поиски. Вскоре подозреваемый вернулся в дом, где был арестован без каких-либо инцидентов. Преступление было совершено на домашней почве, окружающие опасности не подвергались.

На сайте GoFundMe объявлен сбор денег юридические расходы, на организацию похорон, а также расходы по перелету родственников погибшей из Украины. У погибшей осталась 2-летняя дочь.

Как сообщает Wisconsin Dells Events, Хужва находилась в США по студенческой визе.