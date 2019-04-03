Злоупотребления законами о получении гражданства через брак тяжким бременем ложатся на плечи американцев. Наглядным примером этого стала история Эдварда Дорсанео из Калифорнии. Об этом пишет Уильям Перри в своей колонке для Washington Examiner.

В 2011 году он был направлен в Афганистан в составе вооруженных сил США. В январе 2012 года Эдвард приехал на рождественские каникулы в Киев, где в «Макдональдсе» встретил стройную голубоглазую блондинку по имени Татьяна Шкода.

В последующие месяцы Эдвард пять раз летал из Кабула в Киев, чтобы увидеться с Татьяной, а в сентябре 2012 года сделал ей предложение.

К сожалению, Татьяна скрыла от Эдварда несколько темных секретов. Во-первых, она уже успела побывать замужем. Во-вторых, что еще хуже, она работала проституткой в скандально известном эскорт-сервисе Gia High Class Escort. И в-третьих, она вовсе не собиралась провести всю жизнь с новым мужем, пишет автор заметки.

Не подозревающий об этом Дорсанео оформил для Татьяны американскую визу. В сентябре 2013 года они поженились, однако меньше через три месяца перестали жить вместе. Дорсанео немедленно подал на развод, однако бюрократия Иммиграционной службы все равно выдала Татьяне гринкарту.

Татьяна вела собственную жизнь со своими друзьями в Пенсильвании и не спешила уведомлять иммиграционные власти о том, что брак, на основании которого она приехала в Соединенные Штаты, уже распался. Она сделала это только через два года, при этом заявив, что возвращение на родину для нее будет связано с «чрезмерными трудностями».

Когда же Служба гражданства и иммиграции потребовала документальных доказательств, Татьяна вместо этого подала на Дорсанео в суд, обвинив его в неисполнении контрактных обязательств по финансовой поддержке.

Дорсанео попытался объяснить, что его контракт является недействительным из-за мошенничества со стороны жены, которая обманула иммиграционные власти, однако федеральный суд в Калифорнии отверг его возражения. Документ, который он подписал, давая невесте возможность приехать в страну, является обязательным к исполнению, заявил судья, и ни законы, ни здравый смысл значения не имеют.

Теперь Эдвард Дорсанео, которому из-за дорогостоящей судебной тяжбы пришлось заложить свой дом, обращается в Апелляционный суд девятого округа, пытаясь доказать, что факты все-таки имеют значение, и даже контракт, заключенный с федеральным правительством, не подлежит исполнению, если при его подписании было совершено мошенничество.

К сожалению, Дорсанео не одинок в своей беде — тысячи людей по всей Америке страдают от мошенничества иммигрантов, готовых на все ради вожделенной гринкарты, и от иммиграционных властей, которые вольно или невольно пособничают фиктивным бракам.