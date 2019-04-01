Центральное разведывательное управление разместило в вашингтонском метро растяжку с объявлением о приеме на работу русскоязычных специалистов. Фотографию баннера опубликовал у себя в Твиттере корреспондент «Рейтер» Дэвид Бруннсторм.

Фото: @davidbrunnstrom

«Ваше владение иностранными языками Are Vitally Important to our National Security», – гласит плакат в одном из переходов подземки.

Впрочем, читатели моментально отметили ошибку, закравшуюся в текст объявления: единственное число в русской части предложения не согласуется со множественным числом в английской его части. Кроме этого, они обратили внимание на выбивающийся из стиля кириллический шрифт и на сопровождающую текст фотографию мужчины с азиатской внешностью.

Оперативное управление ЦРУ готово принять на работу лингвистов и инструкторов по иностранному языку с годовым окладом в размере до 100 тысяч долларов. Также федеральное агентство предлагает соискателям щедрые бонусы и социальный пакет. Для вышеперечисленных позиций требуется гражданство США (двойное гражданство также допускается).

В связи с секретностью деятельности процесс трудоустройства в Центральное разведывательное управление весьма длительный, отмечают в ведомстве. В зависимости от конкретных обстоятельств соискателя, сроки рассмотрения заявления о приеме на работу могут составлять два месяца, а могут затянуться более чем на год.

Подавать резюме на вакантную должность можно непосредственно на сайте ЦРУ. В случае, если с вами свяжутся госслужащие, “вы должны быть готовы пройти тщательную проверку биографии, характера, степени благонадежности, преданности родине и здравости суждения”.

“Мы также проверим вас на отсутствие верности иному государству, неподкупность, также готовность и способность соблюдать законы, регламентирующие использование, обращение и защиту конфиденциальной информации”, – говорится на сайте ЦРУ.

ЦРУ использует полиграф для проверки достоверности этой информации. Для определения соответствия кандидата установленным требованиям также проводится медицинское освидетельствование психического и физического состояния.