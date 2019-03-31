Компания North Country Smokehouse из Клермонта (штат Нью-Гемпшир) отзывает около 2 686 фунтов (1218 кг) готовых к употреблению колбасных изделий, которые могут содержать посторонние включения, а именно металл. Об этом объявила Служба инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США.

Колбасные изделия, о которых идет речь, были выпущены 7 и 8 февраля 2019 года:

– 1-фунтовая вакуумная упаковка с маркировкой «NORTH COUNTRY SMOKEHOUSE ORIGINAL OLD FASHIONED POLISH STYLE KIELBASA» и сроком годности до 5 мая 2019 года;

– 12-унциевая вакумная упаковка с маркировкой «NORTH COUNTRY SMOKEHOUSE NATURAL OLD FASHIONED POLISH STYLE KIELBASA» и сроком годности до 23 апреля 2019 года;

– 1-фунтовая вакуумная упаковка с маркировкой «KILCHURN ESTATE SMOKED KIELBASA» и сроком годности до 9 мая 2019 года.

Продукты, подлежащие отзыву, имеют номер фабрики «EST. 5390A», напечатанный внутри отметки об инспекции USDA. Эти продукты поставлялись в розничные магазины на всей территории страны.

Проблема была выявлена 18 марта 2019 года сотрудниками Службы инспекции во время рутинной проверки жалоб покупателей.

На данный момент не поступало подтвержденных сообщений о неблагоприятных последствиях употребления в пищу данных продуктов. При подозрении на травму или заболевание следует обращаться к врачу.

Служба инспекции пищевых продуктов обеспокоена тем, что некоторые из отозванных колбасных изделий могут храниться в холодильниках и морозильных камерах покупателей. Покупателей, которые приобрели эти изделия, просят не употреблять их в пищу. Отозванные продукты следует выбросить или вернуть по месту приобретения.