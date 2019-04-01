В конце марта морской порт Черноморск принял первый в 2019 году сухогруз с американским углем. Как сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины, судно «Hong Jing» с партией коксующегося угля из США ошвартовалось в порту Черноморск. На борту судна находится 75 тыс. тонн угля.

Фото: uspa.gov.ua

Ранее сообщалось, что США планируют продавать уголь Украине, “ослабив ее энергетическую зависимость от России и пророссийских сепаратистов на востоке страны”.

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что для США эта сделка «играет ключевую роль в достижении господствующего положения на энергетическом рынке».

Президент Дональд Трамп пообещал возродить американскую угольную промышленность, которая потеряла тысячи рабочих мест в связи с резким переходом США на более дешевые и чистые источники энергии, преимущественно природный газ, в то время как спрос на уголь в Европе и Азии вырос, информирует Голос Америки.