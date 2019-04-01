Количество беженцев, прибывающих в США, продолжает снижаться

Более 80% прибывших беженцев являются христианами, информирует Голос Америки.



Согласно данным Государственного департамента США, с 1 октября 2018 года по 31 марта в страну прибыл 12 151 беженец. Они, в основном, являются гражданами трех стран: Демократической Республики Конго – 48 процентов, Бирмы –17 процентов, и Украины – 13 процентов.

Осенью прошлого года президент Трамп установил потолок для количества беженцев в 2019 финансовом году – 30 000 человек. Это наименьшее количество за почти четыре десятилетия с тех пор, как в 1980 году Конгресс принял Закон о беженцах.

Сейчас в США прибывает чуть больше 2 000 беженцев ежедневно. Анализ «Голосом Америки» данных о прибытии демонстрирует, что США продолжают принимать все больше беженцев-христиан (81%). В течение того же шестимесячного периода около 15% прибывших беженцев были мусульманами.

Данные Государственного департамента, которые обновляются ежедневно и включают демографическую информацию, такую как пол и вероисповедание, указывают на то, что разрыв между представителями этих двух религий увеличивается.

Материал «Голоса Америки» в июне 2018 года продемонстрировал, что тройка стран-лидеров, из которых прибывают беженцы, не изменился – Конго, Украина и Бирма. Почти 68% приехавших были христианами.

Сокращение числа прибывших в США беженцев означает, что те, кто нуждаются в переселении, не могут переехать. Это, в свою очередь, негативно отражается на работе организаций, помогающим вновь прибывшим. На выходных одно из главных агентств по переселению, World Relief, объявило о закрытии своего офиса в городе Акроне, штат Огайо.

«По мере того как правительство США уменьшает число беженцев, въезжающих в страну, а также сигнализирует о намерении сократить сотрудничество с агентствами по переселению беженцев, World Relief, к сожалению, вынуждено сократить свое присутствие на национальном уровне», – говорится в пресс-релизе агентства.