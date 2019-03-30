Украинский гражданин экстрадирован в США по обвинениям в отмывании денег

Гражданин Украины Александр Мусиенко экстрадирован в США по обвинениям в отмывании денег и мошенничестве. С помощью «денежных мулов» было украдено и отмыто не менее 2,8 млн долларов, сообщает пресс-центр Федеральной прокуратуры.



Власти Южной Кореи выдали Соединенным Штатам гражданина Украины, обвиняющегося в проведении масштабной преступной кампании, жертвами которой стали десятки компаний и частных лиц, в том числе корпорация из Северной Каролины.

Украинскому гражданину Александру Сергеевичу Мусиенко, известному также под именами «Роберт Дейвис» и «Ply», были предъявлены обвинения в одном случае мошенничества с переводом денег, одном случае банковского мошенничества, одном случае сговора с целью отмывания денег и двух случаях отмывания денег. Мусиенко совершил поездку в Южную Корею, где был арестован местными правоохранительными органами по запросу правительства США. 28 мая он был экстрадирован в Соединенные Штаты.

Согласно обвинительному акту, Мусиенко участвовал в масштабной международной схеме по мошенничеству и отмыванию денег, жертвами которой становились американские корпорации и частные лица. Утверждается, что он начал преступную деятельность в 2009 году и продолжал ее как минимум по 2012 год.

В частности, Мусиенко вступил в сговор с зарубежными киберпреступниками, которые взламывали банковские счета, принадлежавшие большому количеству частных лиц и компаний в Соединенных Штатах. Одной из жертв стала компания из Западного судебного округа Северной Каролины. Мусиенко управлял сетью «денежных мулов» по всей территории Соединенных Штатов. Под такими псевдонимами как «Роберт Дейвис» и от имени подставных компаний, включая «Vita Finance AG» и «Hilpert AG», Мусиенко нанимал посредников с помощью различных мошеннических методов, включая объявления о «работе» в качестве «финансовых ассистентов». Он обещал посредникам плату в размере около 5% за перевод денег за границу.

Основав сеть «мулов», Мусиенко стал предлагать киберпреступникам услуги по переправке краденых денег. По его указаниям «мулы» принимали средства на свои личные банковские счета и переводили их на скомпрометированные счета за рубежом. Всего через сеть Мусиенко, как утверждается в документах обвинения, с 2009 по 2012 год прошло как минимум 2,8 млн долларов.