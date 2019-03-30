Где украинцы в США могут проголосовать на выборах президента Украины?

В воскресенье, 31 марта в Украине состоятся очередные президентские выборы. Вместе с жителями страны в них смогут принять участие украинцы, находящиеся за рубежом. В Соединенных Штатах это можно будет сделать на одном из четырех избирательных участков, организованных в консульствах Украины в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго, сообщает Голос Америки.

Некоторые избиратели собираются группами, арендуют автобусы и вместе едут в ближайшее консульство, чтобы отдать голос за своего кандидата. Однако таких примеров немного, и в большинстве своем американские украинцы не готовы тратить время и деньги на дальнюю поездку. На прошлых украинских выборах по всей Америке проголосовало всего две с половиной тысячи человек.

Чтобы повысить явку, волонтеры распространяют в социальных сетях серию информационных роликов. Сотрудники консульств надеются, что на этот раз активность избирателей будет более высокой.

«Надо делать выбор. Это долг, долг каждого — проголосовать. Тот, кто не ходит на выборы и не голосует, не имеет права жаловаться на жизнь», – считает Сергей Лисковой из Эшбурна, который собирается пойти на избирательный участок вместе со своей женой Александрой.

По некоторым данным, среди лидеров президентской гонки (Петро Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский) лидирует комик Владимир Зеленский.