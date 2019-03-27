США запретили госфинансирование организаций, спонсирующих аборты

В рамках расширения политики по абортам будет сокращено финансирование Организации американских государств, передает Голос Америки из Вашингтона.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что правительство США сокращает финансирование Организации американских государств в соответствии с новым правилом, запрещающим использовать средства из гуманитарных фондов для спонсирования абортов или лоббирования за аборты.

Помпео заявил: «Эта администрация продемонстрировала, что мы можем и дальше выполнять наши ключевые задачи в плане здравоохранения по всему миру, включая здравоохранение для женщин, при этом отказываясь субсидировать убийство нерожденных детей».

Политика США в отношении абортов, которая и ранее предусматривала запрет использования казенных средств для совершения или продвижения абортов, теперь также распространяется на организации, которые предоставляют средства другим организациям, поддерживающим аборты.

Политика была возобновлена в 2017 году с обязательным условием, что иностранные неправительственные организации в сфере планирования семьи, получающие средства от США, должны гарантировать, что не оказывают услуги по прерыванию беременности и не дают консультаций по абортам.

В то время, как критики называют это «глобальной политикой затыкания рта» и настаивают, что это негативно отразится на репродуктивном здравоохранении и инициативах в сфере женского здоровья, Помпео подчеркнул: «Деньги американских налогоплательщиков не будут использоваться для финансирования абортов».