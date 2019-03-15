Бюро переписи населения объявило вакансию русскоязычного сотрудника

Работа в Сакраменто для русскоговорящих: Бюро переписи населения на этой неделе опубликовало на сайте USAJOBS объявление об открытых вакансиях на должности администраторов разного уровня. На эти места ищутся кандидаты из числа граждан США, проживающих в округе Сакраменто и владеющих русским и английским языками.

В числе основных обязанностей упоминается налаживание связей с местными администрациями, предприятиями и общественными группами, в том числе с русскоязычным населением. В идеале претенденты должны иметь «глубокое знание обычаев и традиций русскоязычной общины», а также опыт работы с людьми и соответствующее образование (журналистика, реклама, масс-медиа, радио, телевидение, кинематография и т. п.).

Предлагаемая зарплата составляет от $44 000 до $103 000 в год в зависимости от квалификации кандидата.