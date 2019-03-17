Между Российской академией наук (РАН), Национальной академией наук США, Национальной академией техники США и Институтом медицины США недавно было заключено соглашение о сотрудничестве в области науки, техники и медицины. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной академии США.

Фото: NAS

Согласно опубликованной информации, организации планируют участвовать в общих научных проектах, а также проводить совместные семинары и другие мероприятия, «представляющие взаимный интерес».

«Подписание этого соглашения знаменует собой 60-ю годовщину сотрудничества между российской и американской академиями, которое началось в 1959 году в качестве средства для открытия диалога и обмена идеями между советскими и американскими учеными во время Холодной войны. Эти усилия продолжались с учетом того факта, что для решения современных глобальных проблем наряду с научно-техническими решениями требуются глобальные партнерства, что приводит к необходимости трансграничного сотрудничества», – говорится в совместном заявлении для прессы.

Новое соглашение касается широкого спектра направлений будущего сотрудничества, включая «проблемы энергетики, астрофизику, реагирование на стихийные бедствия, а также фундаментальные и прикладные медицинские исследования».

Также в списке тем для совместной работы значится применение информационных технологий в образовании, здравоохранении и научных исследованиях. Кроме того, возможно совместное изучение Луны и Венеры.

Соглашение, заключенное на пятилетний срок, было подписано сторонами 12 марта 2019 г. В ходе визита в США представители РАН посетили Вашингтон, а затем планируют побывать в Калифорнийском технологическом институте в Пасадине (Калифорния).