55-летний Мкртыч (Майк) Саргсян из Фэйр-Окс был приговорен федеральным окружным судьей Уильямом Шаббом к четырем годам тюрьмы за торговлю крадеными кредитными картами и кражу личных данных с отягчающими обстоятельствами. Об этом объявил федеральный прокурор МакГрегор Скотт.

Согласно материалам дела, с сентября 2015 по апрель 2016 года Саргсян и его сообщники занимались приобретением и продажей краденых номеров кредитных карт. Саргсян трижды ездил в Южную Калифорнию за носителями информации с номерами кредитных карт и личными данными их владельцев, а затем передавал эти носители покупателю в Южной Калифорнии и Ранчо-Кордове. За указанный период преступная группа получила данные 587 кредитных карт.

Ранее один из сообщников Саргсяна, 54-летний Оганес Эмирзян из Северного Голливуда, сознался в хранении и транспортировке номеров кредитных карт и сведений о их владельцах.

По условиям сделки с правосудием Эмирзян также признал себя виновным в сговоре с целью приобретения нелегальных средств доступа (кредитных карт), а также в хранении 15 и более средств доступа.