Иммигранты просят перестать субсидировать “социалистическую пропаганду” в США

На сайте Белого дома появилась петиция, авторы которой просят президента Дональда Трампа остановить социалистическую пропаганду, распространяемую американскими и российскими телеканалами на территории Америки.

“Пишу Вам от имени тех счастливчиков, которым (с помощью Соединенных Штатов) удалось сбежать из «рая» Советского Союза, его восточноевропейских сателлитов и многих других стран, страдавших от заразной болезни под названием социализм.

Одни нас оказались здесь в США, другие в Израиле, еще кто-то — в Западной Европе или Австралии. Мы — евреи, украинцы, русские, грузины, китайцы, вьетнамцы, румыны и люди других национальностей из оккупированных коммунистическим режимом государств”, – говорит в видеообращении автор петиции блогер Леон Вейнстейн.

Леон Вейнстейн говорит, в своем обращении к президенту говорит, что иммигранты покинули свою родину и были рады получить возможность жить, работать и растить детей так, как нам нравится, в тех странах, в которых люди свободны.

“В последнее десятилетие нас начинает беспокоить то, что страны, ставшие нашим новым домом (включая Соединенные Штаты, Европу и Израиль) принимают все больше и больше идей социализма, порой под маской «фундаментальных изменений» или под именем «демократических социалистов».

По словам автора обращения к президенту, “не известна ни одна разновидность социализма (ни подобная российскому «интернациональному социализму/коммунизму», ни подобная немецкому «национальному социализму/фашизму»), которая не заключала бы в тюрьму множество людей, не вводила бы государственные программы по перераспределению благ, убивающие процветание, или была бы терпимой к оппозиционным взглядам”.

“Мы по собственному опыту знаем, что социализм любого вида, цвета и запаха является ПЛОХОЙ идеей, – заявляет Вейнстейн. – Большинство из нас приехали на Запад, чтобы участвовать в рыночной экономике, принимать свои собственные решения и отвечать за последствия этих решений. Однако некоторые сделали это потому, что им не нравилось качество советских товаров. Они любили получать бесплатные блага, но хотели также пользоваться преимуществами Запада”.

“Эти люди с восторгом голосовали за Обаму, Хиллари Клинтон и Берни Сандерса, а теперь, я уверен, они с восторгом проголосуют за Александру Окасио-Кортес.

Те из нас, кто беспокоился за будущее этой великой страны, были очень рады тому, что Вы выиграли выборы. Мы являемся горячими сторонниками Ваших планов и действий”, – подчеркивает Вейнстейн.

По словам политического обозревателя, в настоящее время в США наблюдается беспрецедентная охота на ведьм, открытая американской прессой.

“Пресса пытается скрывать достижения Вашей администрации и обвиняет Вас и Вашу политику в расизме, антисемитизме, гомофобии и всех прочих грехах. CNN, MSNBC и многие другие, включая New York Times и Washington Post, занимаются не журнализмом, а обливанием грязью. Они не заинтересованы в том, чтобы улучшить жизнь американцев и сделать ее безопаснее. Их интересует только одно: избавиться от Дональда Трампа. От имени миллионов тех, кто «пришел с холода», хочу поблагодарить Вас за то, что Вы стремитесь снова сделать нашу Америку великой!” – говорит Вейнстейн.

Петиция, в частности предлагает ограничить финансирование “пропагандистских” телеканалов, либо предоставить эфир для альтернативного мнения.

“Мы с Вами, и мы будем помогать Вам всем, чем только можем. Одна из областей, в которой мы способны помочь — иностранные средства массовой информации. Как пример, русскоязычные СМИ здесь, в Соединенных Штатах, включая субсидируемый правительством «Голос Америки», принимали участие в пропаганде против Трампа и за социализм, – сказал автор обращения, – с другой стороны, множество частных телеканалов и изданий на русском и других языках Восточной Европы были приобретены олигархами Путина. Если судить по тому, что принадлежащий Москве (но вещающий в Соединенных Штатах) телеканал RTVi говорит о Вас и Вашей политике, то можно прийти к выводу о том, что люди Путина получили из Кремля приказ уничтожить Вас. Всепоглощающую ненависть и зависть невозможно с чем-то спутать”.

По мнению инициаторов письма к президенту, субсидируемые американским правительством телеканалы вещают для миллионов людей в США, России, Украине и всех остальных русскоязычных регионах, “распространяя ненависть ко всему, что было задумано отцами-основателями и воплощено Вашей администрацией”.

Авторы петиции пытаются бороться с этим в социальных сетях, с помощью лекции и интервью, но их голоса “не могут состязаться с хорошо финансируемыми машинами пропаганды иностранных правительств и Демократической партии”.

“Нам нужно, чтобы Ваша администрация обратила внимание на пропаганду, изливаемую на многих языках на миллионы американцев и сотни миллионов человек за пределами этой страны. Люди, которые слушают эту пропаганду, ничего не знают о том, что делают Вы и Ваша администрация, и как Ваш принцип «Америка в первую очередь» положительно влияют на их жизнь в США и во всем мире”, – гласит текст обращения к Трампу.

Для того, чтобы Белый дом рассмотрел петицию, требуется собрать 100 тыс. голосов.