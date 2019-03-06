Полиция Сакраменто арестовала 84 человека, включая пасторов и журналистов

В ходе беспорядков, устроенных сторонниками убитого местными правоохранителями в прошлом году афроамериканца Стефона Кларка, полицией Сакраменто было арестовано более 80 человек. Перед этим протестующие в центре города жгли черно-синие флаги, являющиеся своеобразным “народным” символом правоохранителей.



Фото: CPR

Протестующие вышли на улицы столицы Калифорнии после того, как прокуратура Сакраменто опубликовала подробный отчет о расследовании гибели Кларка. Напомним, что Стефон Кларк был застрелен полицейскими в марте прошлого года, когда убегал с предполагаемого места преступления.

Как сообщается в отчете прокуратуры, у Стефона Кларка был длинный список конфликтов с законом, а за несколько дней до своей гибели он даже искал возможность покончить жизнь самоубийством.

Несогласные с решением властей заблокировали несколько улиц и устроили беспорядки. Полиция арестовала 84 человека, в том числе нескольких священников и журналистов.

Генеральный прокурор штата Хавьер Бесерра, в свою очередь, согласился с выводами местной прокуратуры, заявив, что полицейские не виновны в происшедшем и не будут наказаны. Похожее мнение высказали также местные полицейские чины. Мэр города Сакраменто Дэррел Стайнберг принес соболезнования семье погибшего и предложил ужесточить правила ареста подозреваемых при интенсивной полицейской погони.