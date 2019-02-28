Инициативная группа русскоязычных американцев собирает подписи под письмом президенту Дональду Трампу с просьбой обратить внимание на «антиамериканские пропагандистскиеорганизации, руководимые из Кремля, и агентоввлияния». Авторы петиции, натурализовавшиеся русскоязычные иммигранты, чрезвычайно обеспокоены риторикой руководства РФ и российских СМИ в отношении возможных ядерных бомбардировок их новой родины.

«Мы, нижеподписавшиеся, являемся американцами, которые иммигрировали в Соединенные Штаты из бывшего Советского Союза и России. Мы представляем различные культурные, художественные, научные, профессиональные и медийные организации. По информации МИД России, более 4,5 миллионов наших русскоязычных соотечественников проживают в США», – говорится в опубликованном порталом «Наш дом» обращении к американскому президенту.

По словам инициаторов петиции, иммигранты «прибыли сюда за свободой из советской тюрьмы», но на американской земле по-прежнему не чувствуют себя в безопасности.

«Президент России Путин в своем обращении к правительству в 2018 году рассказал, как Россия запустит ядерные ракеты во Флориду. В 2019 году в обращении к правительству Путин еще более убедительно пояснил, что готов запустить ядерные ракеты в США, – говорится в тексте письма к Трампу. – Несколько дней спустя российское федеральное телевидение показало на карте Америки те точки, которые будут уничтожены ядерными бомбами за 3 минуты».

«Мистер Президент Трамп! Вы утверждаете, что господин Путин Ваш друг? Большая ошибка!» – предупреждают иммигранты и добавляют: «Ваша резиденция в Кемп-Дэвиде – цель № 1 для российских атомных бомб! Еще одна цель — Пентагон вместе с Вашингтоном, округ Колумбия».

Другая показанная на этой карте цель, напомнили авторы петиции — калифорнийский город Мак-Клеллан, где рядом с бывшим военным аэродромом расположена «русская школа» Community Outreach Academy. Эта школа известна в регионе тем, что в ней обучается около полутора тысяч детей иммигрантов из стран бывшего СССР, в том числе из России.

«Некоторые политики утверждают, что это только шутки Путина, которые не будут поддержаны русским народом. Нам не верится, что это шутки», – заключают авторы обращения и напоминают о «случайном совпадении» — песне про атомную подлодку, которая собирается нанести ядерный удар по Вашингтону. Старое советское произведение было исполнено 23 февраля, в День защитника Отечества, в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга и «получило высокую оценку собравшейся публики».

Далее в послании говорится о нью-йоркском русскоязычном телеканале RTVi, который авторы петиции наравне с Russia Today называют рупором российской пропаганды в США. Телеканал, который вещает на русскоязычную публику в 50 странах, использует старые методы КГБ, считают активисты.

«У нас было лучшее время, чтобы остановить агрессора. И сегодня не поздно, а поздно будет завтра, когда радиоактивный пепел будет над нашей новой Родиной – Соединенными Штатами Америки!» – заключается в петиции.