Как детей в США учат налаживать отношения с Россией

Этот детский сад, расположенный в неприметном доме в получасе езды от Вашингтона, выглядит как любое другое американское дошкольное заведение. Единственная разница состоит в том, что и дети, и воспитатели в нем говорят по-русски, передает BBC.



Толстовский детский сад в Вашингтоне открылся в 2017 году, на самом пике обострения отношений между США и Россией. Казалось бы, худшего времени для этого найти было нельзя.

«Когда мы преподнесли эту идею, нас не поняли, – рассказывает основательница детского сада Ксения Воеводская. – Но все изменилось, как только мы упомянули имя Льва Толстого. Толстой для американцев символизирует Россию в самом лучшем смысле слова».

Почему же вашингтонские родители выбирают русский детский сад?

«Потому что в американских детских садиках детей все-таки учат по-другому. А здесь и привычно, и понятно, и кажется более правильным», – отвечает один из родителей, иммигрант из России.

«Моя жена русская, и мы хотели, чтобы наша дочь сохранила ее язык и культуру», – объясняет отец другого ребенка.

Кто знает, может быть, кто-то из воспитанников этого детского сада, став дипломатом или политиком, положит конец холодной войне между США и Россией? Сотрудники, владеющие русским языком, постоянно требуются в американских государственных учреждениях.

«Госдепартамент периодически публикует список языков, по которым у него не хватает специалистов. Русский язык всегда туда попадает, – говорит Алина Израэли, профессор кафедры славистики Американского университета. – Кто-то из моих студентов оказывался в Госдепе, для начала на низшей должности, а потом, возможно, рос по службе».

Простые американцы не сомневаются в том, что знакомство с языком, культурой и кухней «вероятного противника» помогает налаживанию взаимоотношений.

«Когда ты встречаешь людей, обедаешь с ними, выпиваешь бокал вина, видишь их детей, твои взгляды меняются моментально, – говорит Томас Хупс, чья дочка ходит в Толстовский детский сад. – В Северной Вирджинии и в Вашингтоне стало намного больше русских ресторанов. Это места, где все взаимные претензии отходят на задний план».