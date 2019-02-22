Администрация президента США Дональда Трампа запускает глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма в тех странах, где он по-прежнему считается преступлением. Отчасти это стало ответом на недавнюю казнь представителя сексуального меньшинства в Иране, который является одним из главных геополитических противников Трампа, сообщает NBC.



Возглавил кампанию посол США в Германии Ричард Гренелл, являющийся самым высокопоставленным открытым геем в американской администрации. В интервью для немецкой прессы Гренелл назвал казнь в Иране «тревожным сигналом для всех, кто поддерживает основные права человека».

Однако, используя права сексуальных меньшинств как рычаг влияния на Иран, администрация Трампа рискует испортить отношения с некоторыми близкими союзниками, а также создать новый очаг напряженности в арабском регионе. Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан и Афганистан — являющиеся союзниками США — входят в список из 72 стран, где гомосексуализм стоит вне закона.