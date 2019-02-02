США выходят из договора о ядерных вооружениях с Россией

Соединенные Штаты приостанавливают выполнение требований Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начиная с субботы, 2 февраля. Об этом заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.

«В течение многих лет Россия беззастенчиво нарушала условия ДРСМД. И по сей день Россия продолжает существенно нарушать обязательства по договору о запрете на производство, владение и испытания крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. Несмотря на это, США в течение почти шести лет предпринимали огромные усилия для сохранения соглашения и обеспечения безопасности нашего народа, наших союзников и партнеров», – подчеркнул Майк Помпео.

По словам Помпео, США могут пересмотреть решение о выходе из договора, если Москва, которая отрицает обвинения в нарушении ДРСМД, вновь начнет соблюдать условия соглашения. Он выразил надежду на то, что Россия изменит свою позицию и подчеркнул, что США готовы начать переговоры с Москвой о контроле над вооружениями.

В противном случае США «направят России и другим участникам соглашения официальное извещение о выходе из договора через шесть месяцев», сказал Помпео.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление Майка Помпео, выступая в эфире государственного телеканала «Россия-1». Захарова сказала, что Россия «оставляет за собой право на ответную реакцию» в случае выхода США из ДРСМД.

США считают, что Россия нарушила условия договора, начав производство и размещение крылатой ракеты Новатор 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО).

В Москве утверждают, что дальность этой ракеты не выходит за рамки соглашения. Кремль обвиняет Вашингтон в выдвижении надуманного предлога для выхода из договора с целью производства новых ракет. В России также отвергли предложение американской стороны об уничтожении всех произведенных ракет SSC-8, сообщает Голос Америки.