Федеральное бюро расследований уже 8 лет разыскивает Наталию Вольф и ее мужа Виктора Вольфа. Семейная пара обвиняется в мошеннических сделках с недвижимостью, которые были совершены в 2004-2006 гг. Предприниматели предположительно обманывали американцев и русскоязычных иммигрантов.



Основанная Вольфами флоридская корпорация Sky Development Group заманивала инвесторов, в том числе российских иммигрантов, обещаниями быстрой прибыли. Однако вместо этого обманутые покупатели расставались со своими деньгами. Владельцы компании подделывали документы на право собственности, а также продавали одни и те же земельные участки несколько раз. Их жертвами стали как минимум 100 человек, которые потеряли более 20 миллионов долларов.

В ноябре 2006 года Вольфы предположительно сбежали в Россию, скрываясь от правосудия. В январе 2011 года федеральный окружной суд в городе Форт-Лодердейл (Флорида) заочно предъявил им обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и выдал ордер на их арест.

Приметы разыскиваемых:

Наталия Вольф — 45 лет, вес 60 кг, рост около 165 см, волосы каштановые или рыжие, глаза голубые.

Виктор Вольф — 48 лет, вес 90 кг, рост 185 см, волосы каштановые, глаза темно-серые или голубые. Особые приметы — шрамы послеопераций на плече и животе.

Виктор и Наталия Вольф имеют гражданство Германии и владеют русским, английским и немецким языками. Проживали в штатах Флорида, Нью-Йорк, Техас и Арканзас.

Всех имеющих какую-либо информацию по данному делу просят обратиться в местное отделение ФБР или в ближайшее посольство США.