Русский язык занимает в штате Орегон третье место по распространенности после английского и испанского. Одна из крупнейших русскоязычных общин штата находится в Портленде, где проживает более 50 тысяч славянских иммигрантов.

Фото: Anastasia Puzur

Выходцы из стран бывшего Советского Союза известны здесь своим трудолюбием, которое помогает им пробивать себе дорогу наверх в таких сферах как грузоперевозки и строительство. Однако культурная жизнь орегонских славян до недавних пор оставалась малозаметной, пишет Portland Tribune.

Это попытались изменить такие добровольные организации как Slavic Empowerment Team (SET). При их поддержке в Портленде стали регулярно проводиться праздничные мероприятия, посвященные культуре и искусству России, Украины и многих других славянских стран.

В январе этого года городской совет Портленда прислушался к местной русскоязычной общине и официально объявил вторую неделю января ежегодной Неделей славянского и восточноевропейского наследия. По словам мэра Теда Уилера, эта неделя посвящается «одной из наших крупнейших общин иммигрантов и беженцев, ведущих свою родословную из республик бывшего Советского Союза и других стран Европы — каждая из которых обладает своим уникальным языком, культурой и историей».