Сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией не было?

Расследование Сенатом обстоятельств президентских выборов 2016 года близится к своему завершению. Однако демократы и республиканцы делают диаметрально противоположные выводы из фактов, полученных в ходе двухлетней работы.

«Если исходить из имеющихся у нас фактов, то у нас нет никаких оснований предполагать сговор между избирательной кампанией Трампа и Россией, – сказал председатель Комитета по разведке Ричард Берр (Республиканская партия) в интервью телеканалу CBS News.

Дональд Трамп немедленно отреагировал на это заявление:

«Сенатор Ричард Берр, председатель Комитета по разведке Сената, только что объявил, что после почти двух лет, более двух сотен интервью и тысяч документов они НЕ НАШЛИ СГОВОРА МЕЖДУ ТРАМПОМ И РОССИЕЙ! – написал он в Твиттере. – Кого-нибудь это удивляет?»

Сенаторы-демократы не согласны с выводами Берра и по-прежнему ждут обнаружения более весомых доказательств сотрудничества Трампа с Россией. Особые надежды они возлагают на расследование Роберта Мюллера, которое уже привело к признаниям и обвинительным приговорам для нескольких политиков из ближайшего окружения Трампа. Однако это расследование, судя по всему, также приближается к своему концу.