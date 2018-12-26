Прокуратура округа Колумбия и отделение ФБР в Вашингтоне сообщили о том, что правительство США собирается вернуть Украине картину, вывезенную из СССР во время Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте Федеральной прокуратуры.



Произведение под названием «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной» было создано художником Михаилом Никитичем Паниным в 1911 году и до начала войны хранилось в художественном музее Днепропетровска. Во время оккупации города в 1941 году картина исчезла.

Двадцать лет спустя след полотна появился в Соединенных Штатах — его продал вместе со своим домом гражданин Швейцарии, переехавший в Коннектикут в 1946 году.

В 2017 году дом вместе с картиной вновь был продан, и новые владельцы решили выставить ее на аукционе. Однако украинский художественный музей уведомил аукционеров о том, что украденная во время войны картина принадлежит ему.

«Тайный выезд Ивана Грозного» был конфискован ФБР. Предыдущие владельцы отказались от своих прав на картину, и если на нее не найдется других претендентов, то она будет передана Посольству Украины в Вашингтоне.

«Возвращение данного произведения, вывезенного во время Второй мировой войны, отражает наше стремление нести правосудие жертвам преступлений в нашей стране и за рубежом, – сказал федеральный прокурор Джесси Лю. – Разграбление культурного наследия во время Второй мировой войны было трагическим фактом, и мы рады содействовать возвращению подобных предметов их законных владельцам».