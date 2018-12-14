Вечером 1 декабря на шоссе номер 33 в округе Луиза (штат Вирджиния) произошло лобовое столкновение автомобилей Dodge Charger и Scion. Водитель и пассажир автомобиля Scion, дочери пастора Slavic Evangelical Church, не были пристегнуты ремнями безопасности и попали в госпиталь с тяжелыми травмами. Пятимесячный ребенок, находившийся в детском кресле, серьезно не пострадал.

Фото: GoFundMe

По данным предварительного расследования, водитель «Доджа» выехал на повороте на полосу встречного движения. После столкновения он скрылся с места происшествия и до сих пор находится в розыске. Двое его пассажиров также попали в больницу с травмами, сообщает местный телеканал WTVR.

По информации “Славянского Сакраменто”, сестры направлялись на молодежное собрание в церковь Slavic Evangelical Church, пастор которой является Виктор Фомин. Он же – отец пострадавших.

Согласно близким госпитализированных, 16-летняя Наталия Фомина некоторое время находилась в коме с переломами лицевых костей, берцовой кости, лодыжки и запястья. Она уже перенесла несколько операций.

У 19-летней Инны Фоминой множественные переломы крестца с повреждением нервов, включая необратимое повреждение нерва S3. В ходе шестичасовой операции хирурги смогли освободить защемленные нервы и скрепить осколки крестца, но восстановление нервных функций пока находится под вопросом.

В машине девушек находился также пятимесячный ребенок, который отделался испугом и легкими царапинами.

На сайте GoFundMe идет сбор средств на имя отца Наталия и Инны, пастора Славянской евангельской церкви. В кампании уже приняли участие более 380 человек, которые пожертвовали на выздоровление девушек 42 тысячи долларов. Любая поддержка будет принята семьей Фоминых с благодарностью. Им требуется $100 тыс.