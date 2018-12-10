Департаментом полиции Фултона – Эль-Камино вчера был арестован Игорь Гусар, подозреваемый в браконьерстве, нарушении условий испытательного срока и множественных нарушениях природоохранного законодательства.

Поздней ночью Гусар был обнаружен рыбачащим на закрытом пруду в парке Howe Park. При нем были обнаружены 19 незаконно выловленных форелей, самая мелкая из которых была 6 дюймов в длину. Гусар уже находился на испытательном сроке Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных. Он был пожизненно лишен рыболовной лицензии и имел запрет на владение рыболовной оснасткой.

В пруд, на котором был задержан Гусар, Служба охраны рыбных ресурсов только что запустила форелей для досуга жителей Арден-Аркейд, сообщает местная полиция.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в полиции округа, Гусар содержится в окружной тюрьме под залогом в $20 тыс. Его обвиняют также во владении запрещенных наркотических средств и в жестоком обращении с животными.