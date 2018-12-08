Кирилл Семенович Сапелкин приехал в Сан-Франциско в далеком 1958 году. Большую часть жизни он провел в русском книжном магазине «Знание», который просуществовал до 2007 года. В интервью “Славянскому Сакраменто” он рассказал о непростой истории своей семьи белоэмигрантов, которая основала один из крупнейших русских книжных магазинов в США.

Мать Кирилла Семеновича родилась под Иркутском, а отец в семилетнем возрасте переехал в Сибирь из Нижегородской губернии. Отец учился в Томском университете, но со второго курса был призван на военную службу и прошел сначала румынский фронт, а потом Гражданскую войну.

После войны он собирался вернуться к прежней жизни, но обстановка в стране накалилась, и в 1923 году Сапелкин-старший решил пересечь китайскую границу и поселиться в Маньчжурии. Там он встретил будущую женучи, отец которой был мировым судьей, получившим назначение на Китайскую восточную железную дорогу.

Молодая семья поселилась в Шанхае, где и появился на свет Кирилл. Они надеялись, что со временем Шанхай станет крупным процветающим городом. Много лет спустя это действительно произошло, но семья Сапелкиных этого не дождалась, в 1948 году решив покинуть Китай и поискать лучшей жизни в Америке.

В ожидании американской визы им пришлось провести два с половиной года в иммиграционном лагере на Филиппинах. Жить им приходилось в палаточном городке посреди джунглей, однако позже и Кирилл, и его родители с теплотой вспоминали это время.

Отец Кирилла в лагере заболел туберкулезом, и присоединиться к матери и сыну в США он смог только через шесть лет, вылечившись в санатории во Франции по гуманитарной программе ООН. Семья жила в Вашингтоне, но отец всегда стремился в Сан-Франциско, и вскоре его мечта осуществилась. Один из родственников, попавший в Америку за несколько лет до того, помог им открыть книжный магазин, который вскоре стал популярным среди русскоязычной диаспоры Сан-Франциско.

В магазине продавались не только книги, но и грампластинки, художественные изделия и товары советской легкой промышленности. Магазин стал для иммигрантов своего рода окном в Советский Союз, помогая им не забывать о родине.

В 70-х годах в Сан-Франциско вновь открылось Консульство СССР, прекратившее работу после Второй мировой войны. Это привело в город множество интересных актеров, писателей и других людей искусства.

Так продолжалось, пока русская иммиграция не начала уходить. Кто-то старел и покидал этот мир, кто-то переезжал в другие города, молодое поколение ассимилировалось и становилось американцами.

Тогда магазин перешел на оптовую торговлю советскими сувенирами, которые были крайне популярны в Америке в эпоху Горбачева. Однако в 90-е американцы утратили интерес к России и ее символам. Финансовое положение магазина постепенно ухудшалось, и в 2007 году его пришлось закрыть.

Возник вопрос — что же делать со многими тысячами самых разных книг, от сборников статистики сталинских времен до стихов Гамзатова и Тютчева? Сапелкин решил пожертвовать их российским читателям, и с помощью московского Общества книголюбов 40-футовый контейнер с 50 тысячами томов был отправлен в Россию. Оставшиеся книги, а их примерно столько же, Кирилл Семенович также собирается отдать тем, для кого они станут желанными.

«Я очень хочу отправить их в Россию, чтобы они попали в руки людей, которые будут их читать», – говорит он.