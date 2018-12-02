Измеряем радиацию в сгоревшем городе Парадайз

В Северной Калифорнии наступила пора дождей, наконец-то притушивших разбушевавшийся огонь и давших передышку сражающимся со стихией пожарным. В сгоревшем дотла городе Парадайз, к которому вот уже две недели приковано внимание всей Америки, теперь приступают к тотальной реставрации. Сегодня этот населенный пункт наводнен строительной техникой, автомобилями Национальной гвардии и фургонами энергетических компаний. Корреспондент «Славянского Сакраменто» в очередной раз посетил район бедствия и измерил уровень радиации в нескольких точках уничтоженного пламенем города.

Спустя две недели после начала рекордного пожара мы направились в Парадайз для того, чтобы в очередной раз проинспектировать место трагедии, а также провести замеры радиации в разных районах города.

По сообщениям некоторых источников, бушевавшие на юге штата пожары затронули или даже начались на территории ядерного полигона Санта-Сусанна, где NASA и Boeing с конца 1940-х годов проводили испытания атомных реакторов и ракетных двигателей. По этому поводу к правительству США обратились даже известные голливудские звезды, настойчиво потребовав у конгрессменов подробного расследования этого происшествия.

Природные пожары?

В северной же части Калифорнии, а именно в округе Бьютт, местные власти сообщали исключительно о «природных пожарах», уничтоживших 13 тыс. строений и бушевавших на территории в 250 кв. км. на протяжении двух недель. На данный момент известно о 88 погибших, половина из которых являлись пожилыми гражданами в возрасте от 60 до 70 лет. Дело в том, что как только пожар добрался до городской черты, люди в сумасшедшей спешке бросились к своим автомобилям в надежде поскорее выбраться из зоны стихийного бедствия. Дороги моментально заполнились покидающими город машинами. В панике люди бросали застрявшие автомобили на улицах и пытались пробиться сквозь пламя и дым пешком. В некоторых кварталах я видел целые ряды сгоревших автомобилей, оставленных прямо на проезжей части. Все выглядело как в фильмах про Апокалипсис.

Следует сказать несколько слов по поводу деревьев в зоне пожара, якобы нетронутых огнем. Дело в том, что подавляющее большинство деревьев, произрастающих в Калифорнии, являются устойчивыми к пламени. Это распространенная здесь манзанита, вишня, кактусы и, конечно же, чрезвычайно огнестойкая секвойя. Многие домовладельцы намеренно высаживают на своих участках именно такие виды растительности. К тому же, некоторые эксперты говорят о так называемом «низовом пожаре», который, двигаясь крайне быстро, успевал пожирать лишь дома, многие из которых были построены из устаревших легковоспламеняющихся материалов. В городе было множество полностью деревянных построек — домов, гаражей, сараев. Помимо этого, в таких провинциальных округах как Бьютт домовладельцы нечасто задумываются об установке и модернизации противопожарных систем.

С другой стороны, нетрудно заметить, что в подавляющем большинстве случаев деревья обгорели лишь со стороны разрушенных домов, что наталкивает на мысль, что источниками пламени были исключительно здания, а не сами деревья. Значит, источники возгорания находились именно в домах, и ими могли быть только бытовой газ и электричество. А это в очередной раз подтверждает версию об устаревшей и небезопасной системе электроснабжения калифорнийских городов, которая все чаще и чаще звучит на судебных процессах против энергетических компаний.

Почему погибло так много людей?

Особенность города Парадайз заключается еще и в том, что он окружен лесами и имеет слаборазвитую транспортную систему с чрезвычайно узкими дорогами. К центральной магистрали, шоссе номер 99, из города ведут три однополосные дороги, проложенные через лес. К тому же, в последние несколько лет город пытался подавать себя как историческую достопримечательность времен Золотой лихорадки. В попытке привлечь туристов администрация Парадайза намеренно сузила автомобильные дороги в пользу тротуаров и пешеходных зон — что, по мнению некоторых экспертов, сыграло трагическую роль во время эвакуации.

Возможное радиационное загрязнение?

После сообщения Службы здравоохранения округа Бьютт о возможной радиации в пострадавшем регионе я решил снова наведаться в Парадайз и попытаться обнаружить радиоактивное излучение. Для измерения уровня радиации я использовал портативный детектор Smart Checker корейской компании FT Lab. По отзывам специалистов и пользователей, этот миниатюрный счетчик Гейгера, подключающийся к iPhone, с предельной точностью определяет уровень радиационного загрязнения.

Сразу скажу, что, протестировав почву на улицах и во дворах сгоревших домов, а также несколько печных труб, никакой радиации я не обнаружил. Излучение не выходило за пределы 0,1 микрозиверта (µЗв) в час — такой же радиационный фон отмечается во всех основных районах Сакраменто.

Для сравнения, сеанс компьютерной томографии «заряжает» человеческое тело дозой до 10 µЗв, обследование у стоматолога — до 0.01 µЗв. Минимальная доза, способная вызвать заболевание раком, составляет 100 µЗв, а фатальным количеством радиации может стать 1 000 µЗв. По информации Центров по контролю и профилактики заболеваний, при перелете с одного побережья США на другое авиапассажир получает около 0,035 микрозиверта в час. Для сравнения, рядом с четвертым реактором Чернобыльской АЭС излучение может варьироваться от 0,9 до 200 микрозивертов в час. Последняя доза уже может привести к гибели от лучевой болезни.

Во время взрывов атомных бомб в Японии многие выжившие получили дозу излучения от 5 до 20 µЗв. Самый опасный уровень радиации в этой стране был зафиксирован после аварии реактора в Фукусиме – 73 µЗв.

Вполне вероятно, что дождь, идущий в регионе уже вторые сутки, смыл возможные радиационные осадки. Однако и здесь я постарался на совесть и измерил фон в сточных канавах и лужах. Результат тот же — никакой радиации. Предположив, что сообщение властей округа Бьютт относилось к промышленной или коммерческой зоне, я измерил радиационный фон на сгоревшей заправке в центре Парадайза — с тем же результатом.

Возвращаясь из «запретной зоны», я со спокойной душой попрощался с солдатами Национальной гвардии. Все таки, несмотря на частые природные катастрофы, Калифорния прекрасный штат. Вопреки всему, через год-другой люди отстроят свои дома, и жизнь пойдет своим чередом.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com