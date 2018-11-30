В штате Пенсильвания федеральная прокуратура предъявила жителю России обвинения в компьютерном взломе. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, 27-летний Илья Кулков из Барнаула сумел взломать компьютер, принадлежащий гольф-клубу в городе Гибсония (штат Пенсильвания).

Получив доступ к этому компьютеру, он с его помощью занимался компьютерным мошенничеством, заказывая товары на аукционе eBay со взломанных учетных записей пользователей. Приобретенные за чужой счет товары направлялись на склад транспортной компании в штате Делавэр, которая пересылала их в Россию.

В расследовании данного преступления принимали участие Налоговая служба США и Федеральное бюро расследований. Обвинителем выступила помощник федерального прокурора Джессика Либер Смолар.

Статьи обвинения, предъявленные Кулкову, предусматривают тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф в размере до четверти миллиона долларов.