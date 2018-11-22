Власти сообщили о возможном радиоактивном загрязнении в Парадайз

Служба здравоохранения округа Бьютт настоятельно рекомендует жителям пострадавших от пожара районов не заселяться обратно в поврежденные огнем дома, пока они не пройдут проверку на безопасность. Результаты исследований прошлых пожаров показали, что пострадавшие от огня дома и земельные участки содержат значительное количество опасных для здоровья химических веществ, в том числе тяжелых металлов, диоксина и других канцерогенов. Контакт с этими веществами может привести к острым и хроническим проблемам со здоровьем.

Администрация округа совместно с агентствами штата и федеральными службами ведет работу по проверке пострадавших домов и удалению опасных материалов. После признания дома безопасным его владелец может подписаться на программу по очистке участка от мусора, финансируемую из бюджета Калифорнии.

Как говорится в официальном пресс-релизе властей округа, в некоторых районах города Парадайз “могут присутствовать радиоактивные материалы”. Контакт с этими веществами может привести к острым и хроническим проблемам со здоровьем, сообщает представитель отдела здравоохранения округа Бьютт.

Между тем, Национальная метеорологическая служба объявила предупреждение о наводнении, действующее с вечера среды по утро пятницы для районов округа Бьютт, пострадавших от пожаров. Подвергшаяся воздействию высокой температуры почва неспособна эффективно удерживать воду, в результате чего интенсивные дожди могут привести к наводнениям и оползням.

В настоящий момент местные власти и администрация штата ведут работу по расчистке территории пожара и предотвращению наводнений. Основная цель этой работы — защита человеческих жизней, окружающей среды и критических объектов инфраструктуры: мостов, дорог и дренажных систем.

Ранее о возможном радиоактивном загрязнении также сообщалось на эге Калифорнии, на месте горения пожара лесной пожар «Вулси».