Задержанный Иммиграционной и таможенной полицией США 40-летний гражданин России Мергенсана Амар, который 15 ноября попытался покончить с собой, в субботу днем был отключен от системы жизнеобеспечения в одной из больниц города Такома, штат Вашингтон.

Как сообщают представители Иммиграционной службы, 15 ноября медицинский персонал Центра предварительного заключения Северо-Западного региона обнаружил Амара находящимся без сознания в своей камере. Сотрудники немедленно позвонили в службу 911 и начали попытки реанимации.

Амар был срочно доставлен в медицинский центр Св. Иосифа в Такоме, помещен в палату интенсивной терапии и подключен к системе жизнеобеспечения. Аппарат жизнеобеспечения работал до 24 ноября, однако официальной датой смерти в медицинских документах было указано 18 ноября — день прекращения мозговой активности. Предварительной причиной смерти было названо кислородное голодание мозга в результате асфиксии.

Несмотря на прошлое участие в голодовке, до данного инцидента Амар был физически здоров и ежедневно наблюдался медицинскими специалистами Службы здравоохранения Иммиграционной и таможенной полиции. На протяжении нескольких дней он отказывался от пищи, но 19 сентября начал употреблять свежие фрукты, жидкости и питательные коктейли, говорят в иммиграционной службе. Принимаемая им пища содержала достаточное количество калорий для того, чтобы 16 октября с него был снят статус участника голодовки. Однако, как отмечается в пресс-релизе ICE, власти не опубликовали информацию об этом, поскольку в противном случае Амар угрожал вновь начать голодовку.

В соответствии с протоколом о гибели заключенного были извещены местные правоохранительные агентства и службы здравоохранения штата, а также Главная инспекция Министерства внутренних дел, Отдел профессиональной ответственности ICE и представители Консульства Российской Федерации. Ранее о госпитализации Амара были оповещены с помощью Посольства России его ближайшие родственники. Согласно внутренним правилам ICE, соответствующие органы проведут тщательное расследование инцидента.

Служба здравоохранения ICE предоставляет заключенным необходимые медицинские услуги согласно стандартным требованиям к условиям их содержания. С момента прибытия задержанного ему постоянно доступна полная медицинскую помощь. Все заключенные ICE проходят проверку физического, душевного и стоматологического здоровья не позднее чем через 12 часов после прибытия в каждое учреждение и полную медицинскую проверку не позднее чем через 14 дней после прибытия. Также они могут ежедневно посещать врача и круглосуточно получать экстренную медицинскую помощь. На предоставление широкого спектра медицинских услуг тем, кто находится под ответственностью ICE, агентство ежегодно расходует более 250 миллионов долларов, отмечают в госслужбе.

Мергенсана Амар был арестован ICE после того, как попытался попасть на территорию США без соответствующих иммиграционных документов. 5 ноября 2018 года суд вынес окончательное решение о его депортации, которое должно было быть исполнено в том же месяце.

Амар стал вторым скончавшимся заключенным ICE за 2019 финансовый год, говорится в сообщении иммиграционной полиции.