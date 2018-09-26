Около 6:30 утра во вторник, 25 сентября, в Службу шерифа поступило сообщение о нападении на женщину в ее доме в Корбетте (штат Орегон). Вскоре подозреваемый, который был опознан как 26-летний Павел Михай, был обнаружен неподалеку от здания школы, однако ему удалось скрыться от сотрудника Службы шерифа.

В последующие часы отряд спецназа и сотрудники Службы шерифа округа Малтнома, Департамента полиции Грешема и Дорожной полиции штата Орегон прочесывали окрестности в поисках подозреваемого. Местные дороги были перекрыты до 15:00.

Утром следующего дня один из жителей Корбетта сообщил в полицию о том, что, возможно, видел подозреваемого. Прибывшие в указанный им район сотрудники Службы шерифа обнаружили и задержали Павла Михая. Арест прошел без каких-либо инцидентов.

Служба шерифа благодарит жителей города за проявленное терпение.