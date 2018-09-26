Трамп может ввести новые ограничения для соискателей гринкарт

Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в субботу сделала заявление о законопроекте, предложенном Службой гражданства и иммиграции. Суть законопроекта состоит в уточнении положений действующей статьи 212(а)(4) Закона об иммиграции, которая не позволяет получить въездную визу или разрешение на постоянное жительство тем, кто с высокой вероятностью станет обузой для американского общества.

Проблема самодостаточности иммигрантов и расходования на их поддержку средств налогоплательщиков остается горячим предметом политических споров уже больше столетия. По мере развития программ социальной помощи в их условия вводились поправки, ограничивающие возможность участия в них неграждан. Однако даже реформы администрации Клинтона не сделали получение «фудстемпов», пользование бесплатной медициной и проживание в субсидированных государством домах негативными факторами при рассмотрении петиций на постоянное жительство.

Теперь же Иммиграционная служба предлагает дать четкое определение термина «обуза для общества», упомянутое в Законе об иммиграции, и перечислить входящие в него виды социальной помощи. Иностранные граждане, желающие получить визу на въезд в Соединенные Штаты или «гринкарту», будут обязаны показать, что они не получают такую помощь в настоящее время и с хорошей вероятностью не будут претендовать на нее в дальнейшем.

После публикации в федеральном реестре законопроект, получивший номер RIN 1615-AA22, будет вынесен на 60-дневное открытое обсуждение, после чего он может быть подписан президентом Дональдом Трампом. Для вступления нового закона в силу одобрения Конгресса США не требуется.