В Сакраменто показали модифицированный советский ЯК-55

С 21 по 23 сентября в столице штата прошел воздушный праздник California Capital Airshow, организованный округом Сакраменто совместно с администрацией города Ранчо-Кордова.

Зрители не отрывая глаз следили за выступлениями «Буревестников» демонстрационной эскадрильи ВВС США, команды парашютистов «Золотые рыцари» и группы истребителей CF-18 ВВС Канады, а также ряда мировых мастеров высшего пилотажа из гражданской авиации.

В перерывах между полетами посетители шоу могли полюбоваться на впечатляющую коллекцию самой разнообразной авиатехники, включавшую тщательно отреставрированные боевые машины Второй мировой. Изюминкой шоу стала модифицированная машина Yak-110, в котором американские инженеры совместили два модифицированных советских самолета Як-55.

Также посетителей встретил временный музей под открытым небом, посвященный 100-летнему юбилею аэропорта Матер.