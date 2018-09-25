Каждые выходные с апреля по сентябрь Железнодорожный музей Сакраменто приглашает всех желающих на 45-минутную экскурсионную поездку по исторической Южной железной дороге Калифорнии.

За три с половиной десятилетия в экскурсии приняло участие более миллиона туристов. Настоящие паровые и дизельные локомотивы прошлого века не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых.

Для каждой поездки к составу прицепляют один из трех роскошных вагонов первого класса, хранящихся в коллекции музея. Это «Эльдорадо» с комфортными диванами и большими окнами, «Французский квартал» со своим собственным баром и вагон-ресторан «Одюбон», украшенный копиями рисунков художника и натуралиста Джона Джеймса Одюбона.

Билеты можно приобрести на сайте Железнодорожного музея или в кассе, находящейся на Фронт-Стрит в Старом Сакраменто.