Гражданин России сознался в компьютерных преступлениях

Гражданин России, контролировавший ботнет «Kelihos», сознался в мошенничестве, компьютерных преступлениях и краже личных данных, сообщает пресс-центр Департмента юстиции США.

38-летний Петр Юрьевич Левашов из Санкт-Петербурга, известный также как «Петр Севера» и «Сергей Астахов», признал себя виновным в окружном федеральном суде в Хартфорде, штат Коннектикут. Левашову были предъявлены обвинения в управлении сетью компьютерных ботов под названием «Kelihos», с помощью которой он занимался сбором паролей, распространением спама и установкой вредоносного программного обеспечения.

«На протяжении более двух десятилетий Петр Левашов управлял ботнетами, посредством которых он собирал личную информацию с зараженных компьютеров, рассылал спам и распространял вредоносное программное обеспечение, использовавшееся для осуществления множественных мошеннических схем, – сказал помощник генерального прокурора Брайан Бенчковски. – Мы благодарны властям Испании за арест и экстрадицию преступника. Сегодняшнее признание является примером совместной работы Министерства юстиции и наших международных партнеров по привлечению киберпреступников к ответственности, где бы они ни находились».

Согласно документам дела и сделанным в суде заявлениям, «ботнет» — это сеть компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением, которое позволяет сторонним лицам контролировать всю сеть без ведома владельцев компьютеров. С конца 1990-х годов и до своего ареста в апреле 2017 года Левашов контролировал несколько ботнетов, включая «Storm», «Waledac» и «Kelihos», и использовал их для сбора персональных данных, включая адреса электронной почты, имена пользователей, логины и пароли. Левашов рассылал спам и распространял вредоносные программы, в том числе для взлома банковских счетов и вымогательства, а также рекламировал платные услуги ботнета «Kelihos» с целью личного обогащения. В ходе своей криминальной карьеры Левашов был участником и модератором различных онлайн-форумов, на которых велась торговля крадеными личными данными, номерами кредитных карт, вредоносным ПО и другими инструментами киберпреступности.

Правоохранительные органы Испании арестовали Левашова в Барселоне 7 апреля 2017 года на основании уголовного обвинения и ордера на арест, выданных судебным округом Коннектикута. На момент его ареста сеть «Kelihos» насчитывала не менее 50 000 зараженных компьютеров.

20 апреля 2017 года суд присяжных судебного округа Коннектикута предъявил Левашову обвинения в нескольких преступлениях, связанных с данной схемой. В феврале 2018 года он был экстрадирован в Соединенные Штаты.