Гражданин Латвии приговорен к тюремному заключению за мошенничество

Гражданин Латвии приговорен к тюремному заключению за компьютерное мошенничество, жертвой которого стала газета Minneapolis Star Tribune. Об этом сообщает пресс-служба Департмента юстиции США.

Судом Миннеаполиса был вынесен приговор жителю Латвии, который участвовал в прибыльной схеме по взлому компьютеров, нацеленной на посетителей вебсайта Minneapolis Star Tribune. Об этом объявили помощник генерального прокурора Брайан Бенчковски (Отдел уголовных преступлений Министерства юстиции), федеральный прокурор Эрика МакДональд (судебный округ Миннесоты) и специальный агент Джилл Сэнборн (отделение ФБР в Миннеаполисе).

29-летний Петерис Сахуровс, известный также под псевдонимами «Piotrek» и «Sagade», был приговорен окружным судьей Энн Монтгомери к 33 месяцам тюрьмы за сговор с целью совершения банковского мошенничества. После отбытия срока наказания Сахуровс будет депортирован в Латвию.

Сахуровс был арестован в Латвии в июне 2011 года по обвинениям суда штата Миннесота, но был отпущен на свободу и бежал из страны. В ноябре 2016 года Сахуровс был обнаружен в Польше и задержан польскими правоохранительными органами, а в июне 2017 года экстрадирован в Соединенные Штаты, где 7 февраля 2018 года признал себя виновным. В свое время Сахуровс был пятым в списке самых разыскиваемых киберпреступников ФБР, а за информацию о нем предлагалось вознаграждение в размере до $50 000.

Согласно признаниям, сделанным по условиям сделки с правосудием, как минимум с мая 2009 года по июнь 2011 года Сахуровс управлял «пуленепробиваемым» веб-хостингом в Латвии, сдающим в аренду серверное пространство для реализации криминальных схем. Обвиняемый сознался в том, что ему были известны намерения его клиентов, включая организацию ботнетов и распространение вредоносного ПО, фальшивых антивирусов и спама. Также он признал, что получал уведомления от управляющих организаций Интернета (таких как Spamhaus) о том, что с принадлежащих ему серверов ведется вредоносная деятельность, однако принимал меры по защите этих криминальных схем от обнаружения и закрытия.

Сахуровс признал, что с февраля по сентябрь 2010 года он регистрировал доменные имена, предоставлял хостинг и оказывал техническую поддержку для мошеннической схемы, нацеленной на посетителей вебсайта газеты Minneapolis Star Tribune. 19 февраля 2010 года на сайте появилось рекламное объявление якобы от имени сети отелей Best Western. Однако через два дня объявление стало перенаправлять кликнувших на него посетителей на сайт, заражающий их компьютеры вирусом. Этот вирус замедлял работу операционной системы, показывал незапрошенные всплывающие окна и делал компьютер непригодным к использованию. Также посетители сайта получали ложное предупреждение о том, что их компьютер заражен вирусом, и предложение приобрести за $49.95 «антивирусную программу», которая устранит проблемы с безопасностью.

Посетители, кликнувшие рекламу «антивирусной программы», попадали на форму онлайн-заказа. Те, кто заплатил за эту программу, получали файл, который «растормаживал» их компьютеры и прекращал появление всплывающих окон. Однако, по признанию обвиняемого, этот файл не был настоящей антивирусной программой и не выполнял функций по защите компьютеров, а всего лишь останавливал вредоносное ПО, ранее установленное на эти компьютеры участниками преступного сговора. Те же, кто отказывался платить за «антивирусную программу», получали такой поток всплывающих окон с предупреждениями, что пользоваться компьютером становилось невозможно. Участники преступной схемы обманом получили от пострадавших пользователей значительную сумму денег. Сахуровс признал, что лично он обогатился таким образом на 150-250 тысяч долларов.