Бизнесмен из Майами был приговорен к 24 месяцам тюрьмы за ложные сведения, указанные в налоговой декларации. Об этом объявили главный заместитель генерального прокурора Ричард Цукерман (Налоговый отдел Министерства юстиции) и федеральный прокурор Бенджамин Гринберг (Южный судебный округ штата Флорида).

Согласно материалам дела, Денис Зарудный был директором и владельцем 100% акций компании Denzar Inc., которая вела бизнес в Майами под названиями Elite Miami Escorts и Elite Escort Service. На сайте Denzar компания подавала себя как «престижное эскорт-агентство, предлагающее круглосуточные эскорт-услуги и взрослые развлечения для состоятельных джентльменов и пар Южной Флориды». В апреле 2018 года Зарудный признал себя виновным в утаивании части доходов от своего бизнеса в налоговой декларации за 2012 год.

С 2011 по 2014 год Зарудный предоставлял Налоговой службе ложные сведения о своих корпоративных и личных доходах. Клиенты его фирмы платили за эскорт-услуги наличными, чеками и кредитными картами. Зарудный полностью отчитывался за транзакции по кредитным картам, однако утаивал часть доходов, полученных в виде платежей наличными и чеками.

Помимо тюремного заключения Зарудный был приговорен к одному году надзора после выхода на свободу. Заседание суда, на котором будет определена сумма компенсации Налоговой службе, назначено на 7 декабря 2018 года.