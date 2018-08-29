Законодатели Калифорнии недавно одобрили еще два законопроекта, касающихся декриминализации наркотических веществ.

Первый из них, инициатором которого выступила член Ассамблеи штата Сьюзан Эггман, уполномочит администрацию города Сан-Франциско на утверждение программ по предотвращению передозировок наркотиками.

Основной идеей таких программ является создание специальных пунктов для безопасного приема наркотиков, куда страдающие от зависимости смогут приносить самостоятельно приобретенные наркотические вещества и вводить их себе под наблюдением медицинского персонала.

Помимо первой помощи при передозировке и других медицинских проблемах, посетители этих пунктов смогут получать консультации о доступных для них социальных и реабилитационных программах.

На голосовании в Ассамблее законопроект был одобрен 41 голосом против 24, несмотря на возражения его противников, которые опасаются, что подобные программы будут поощрять зависимых продолжать прием наркотиков.

Вторая законодательная мера, получившая номер SB 1127, касается школьников, которые принимают каннабис по назначению врача. Согласно ее положениям, администрации школьных округов и чартерных школ получат возможность вводить правила внутреннего распорядка, позволяющие родителям или опекунам учеников давать им прописанный врачом медицинский каннабис. В настоящее время это можно делать только за пределами школьной территории, что, по мнению авторов законопроекта, создает помехи учебному процессу. По их словам, в семи других штатах медицинская марихуана уже разрешена на кампусах учебных заведений.

В ближайшее время эти два законопроекта будут направлены на подпись губернатору Калифорнии Джерри Брауну.