Гражданин Украины осужден за продажу краденой финансовой информации

Убытки потерпевших, потерявших деньги с банковских счетов и кредитных карт, оцениваются в 31 миллион долларов, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Гражданин Украины сегодня был приговорен старшим федеральным окружным судьей Клодом Хилтоном к шести годам тюрьмы за торговлю финансовой информацией, полученной с помощью компьютерных взломов.

Об этом объявили помощник генерального прокурора Брайан Бенчковски (Департамент уголовных преступлений Министерства юстиции), федеральный прокурор Закари Теруиллигер (Восточный судебный округ штата Вирджиния) и специальный агент Брайан Эберт (отделение Секретной службы США в Вашингтоне).

Согласно документам суда, 42-летний Руслан Елисеев из Одессы (Украина) зарабатывал на жизнь продажей краденой финансовой информации на подпольных русскоязычных сайтах. Информация, проданная Елисеевым, была получена в результате взлома около 40 000 компьютеров. Она содержала более 62 000 номеров кредитных карт, а также логины и пароли к банковским счетам жертв. Елисеев был арестован в 2016 году во время отпуска в Израиле, а затем экстрадирован в Соединенные Штаты.

Расследование данного дела провела Секретная служба США. Существенную помощь в экстрадиции преступника оказала Служба международных отношений Министерства юстиции. Обвинителями выступили судебный адвокат Эндрю Пэк (Департамент уголовных преступлений Министерства юстиции, Отдел компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности) и помощник федерального прокурора Келлен Дуайер (Восточный судебный округ штата Вирджиния).