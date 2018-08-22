В июне 2018 года три женщины сообщили в Службу шерифа округа Сакраменто о происшествии с участием водителя сервиса Uber. По заявлению потерпевших было начато расследование. Об этом говорится в пресс-релизе Службы шерифа.

Инцидент произошел в южной части Сакраменто. По свидетельству потерпевших, водитель, который был идентифицирован как 36-летний Марк Филанов из Ранчо-Кордовы возил девушек по Сакраменто и отказывался выпускать из своего автомобиля.

«Он сказал: ладно, теперь говорите мне правду, или мы все умрем, – в интервью KCRA рассказывает Теадора Фюрстенберг, которая заказала такси Uber. – Само собой, мы понятия не имели, о чем он говорит».

По словам Фюрстенберг, около 9:45 вечера в пятницу она и две ее подруги решили уехать из книжного клуба и заказали машину Uber.

«Это была самая обычная поездка», – вспоминает Фюрстенберг. По ее словам, Филанов не был особенно разговорчивым, когда они сели в машину. Однако когда они доехали до автотрассы I-80, ситуация стала странной, а затем пугающей.

«Он направил машину на бетонный разделительный барьер и спросил: налево или направо? – вспоминает Фюрстенберг. – Нам пришлось буквально кричать ему: налево!».

Когда машина стала проезжать мимо одного за другим съездов с магистрали, подруги начали подозревать худшее.

«Кейти сказала: мы просто три женщины, которые хотят добраться до дома, – рассказывает Фюрстенберг. – Он ответил: нет, это неправда. Теперь мы все умрем».

Тогда сидевшая сзади Кейти О’Нил набрала номер 911, сообщает телеканал KCRA.

«Вскоре после того, как я дозвонилась оператору службы 911, он съехал с автомагистрали через много миль после нужного нам съезда», – рассказала О’Нил.

В ходе расследования были опрошены потерпевшие и свидетели, собраны электронные записи и вещественные доказательства, имевшие отношение к происшествию. В результате судом был выдан ордер на арест Филанова.

В пятницу Филанов был арестован в Сакраменто сотрудниками Службы шерифа по обвинению в похищении людей.

Сотрудники Службы шерифа провели тщательное расследование инцидента, в ходе которого были собраны показания свидетелей, электронные материалы и вещественные доказательства. По завершении расследования они запросили в Верховном суде Сакраменто ордер на арест Филанова.

17 августа 2018 года Марк Филанов был арестован сотрудниками Службы шерифа в северной части Сакраменто. В настоящее время он находится в Главной тюрьме округа Сакраменто по обвинению в похищении людей. Залог был установлен в размере $375 000.