Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) исполнила выданное в 2004 году постановление иммиграционного суда о депортации в ФРГ бывшего охранника нацистского концлагеря Якова Палия, который в послевоенное время проживал в Куинсе (Нью-Йорк). Об этом сообщает пресс-служба Иммиграционной полиции.



Президент Трамп высоко оценил действия своей администрации, в особенности Иммиграционной и таможенной полиции, по выдворению данного военного преступника с территории Соединенных Штатов, говорится в пресс-службе Белого дома. Несмотря на судебный приказ о депортации, выданный в 2004 году, предыдущим администрациям не удалось выдворить его из страны. Чтобы выполнить обещание, данное пережившим Холокост и их семьям, президент Трамп сделал депортацию Палия приоритетной задачей. Посредством длительных переговоров президент Трамп и его команда обеспечили депортацию Палия в Германию, что оказало положительное влияние на взаимоотношения с ключевым европейским союзником.

Палий скрыл свою принадлежность к нацистам и десятки лет прожил в Соединенных Штатах. Его депортация ясно дает понять: Соединенные Штаты не потерпят тех, кто способствовал совершению нацистских преступлений и других нарушений прав человека, и они не найдут убежища на американской земле.

Яков Палий родился в польском селе, которое позже стало частью Украины. В 1949 году он иммигрировал в Соединенные Штаты, а в 1957 году получил американское гражданство. В ходе иммиграции и натурализации он скрыл свою принадлежность к нацистам и участие в нарушениях прав человека. Он солгал сотрудникам иммиграционной службы, заявив, что в годы Второй мировой войны работал на ферме и на заводе.

В 2001 году Палий сознался сотрудникам Министерства юстиции в том, что в 1943 году проходил тренировку в учебном лагере СС «Травники» на территории оккупированной Польши. Имевшиеся в распоряжении суда документы показали, что прошедшие обучение в лагере «Травники» принимали участие в «Операции Рейнхард» – кодовое название плана Третьего рейха по уничтожению польских евреев.

Также Палий служил охранником в находившемся по соседству трудовом лагере, где 3 ноября 1943 года произошло одно из самых массовых убийств Холокоста – около 6 000 узников, еврейских мужчин, женщин и детей, были расстреляны. Своей службой в качестве вооруженного охранника в трудовом лагере «Травники» Палий сыграл важную роль в ужасной гибели еврейских жертв от рук нацистов.

В августе 2003 года федеральный суд лишил Палия гражданства США в связи с его деятельностью во время войны, нарушениями прав человека и обманом иммиграционных властей. В 2004 году был выдан судебный приказ о его депортации, подтвержденный апелляционным судом в 2005 году.

С 1970-х годов одним из приоритетов правительства Соединенных Штатов было выявление, судебное преследование и депортация нацистских военных преступников.