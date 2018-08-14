Мужчина из Айдахо, отбывающий 25-летнее наказание за терроризм, приговорен к дополнительному сроку за нападение на охранника федеральной тюрьмы.

Лос-Анджелес. Тюремный срок 36-летнего Фазлиддина Курбанова, находящегося в заключении за оказание материальной помощи иностранной террористической организации, был увеличен еще на двадцать лет за попытку убийства охранника. Это решение было вынесено федеральным судьей Вирджинией Филлипс.

13 марта Курбанов признал себя виновным в попытке убийства сотрудника правоохранительных органов. Он сознался в том, что изготовил самодельный нож и 31 мая 2016 года напал с ним на охранника Федерального исправительного учреждения номер 2 в Викторвилле, попытавшись перерезать ему горло. Охранник получил серьезные ранения, но оправился от них и сейчас служит в другом учреждении Бюро тюрем.

На сегодняшнем слушании Курбанов через переводчика заявил суду, что не сожалеет о своем поступке, и что охранник, на которого он напал, должен был умереть. Также он выразил крайнюю ненависть к Соединенным Штатам.

Вынося максимально суровый приговор за попытку убийства, судья Филлипс отметила, что Курбанов по-прежнему является крайне опасным преступником. Согласно ее решению, текущий 25-летний срок и дополнительный 20-летний будут отбываться последовательно, а после выхода на свободу Курбанов пожизненно останется под наблюдением полиции.