Большинство американцев – за восстановление связи с Россией

В начале августа Институт Гэллапа провел опрос общественного мнения на тему взаимоотношений между Соединенными Штатами и Россией. Согласно его результатам, 58% американцев считают, что США следует попытаться восстановить связи с Россией, и только 36% выступают за ужесточение дипломатических и экономических санкций.

Как и следовало ожидать, мнение американцев о России коррелирует с их политической ориентацией. Среди республиканцев за продолжение отношений с Россией выступают 74%, среди демократов — 45% и среди независимых — 55%.

Подавляющее большинство (75%) жителей США уверены в том, что Россия попыталась вмешаться в ход избирательной кампании 2016 года, однако лишь половина из них (39% от общего числа опрошенных) полагают, что это вмешательство повлияло на исход выборов.

Убежденность в том, что российское правительство оказало влияние на итоги выборов президента США, опять же связана с политической приверженностью опрошенных. Три четверти (78%) сторонников Демократической партии обвиняют «русских хакеров» в поражении своего кандидата Хиллари Клинтон. Среди республиканцев же доля тех, кто считает победу Трампа результатом иностранного вмешательства, составляет всего 9%.

В общем и целом, согласно выводам Института Гэллапа, отношение американцев к России за последние пять лет заметно ухудшилось из-за скандала со вмешательством в выборы, аннексии Крыма, поддержки сирийского правительства в гражданской войне и других политических инцидентов. Недавняя встреча между президентами двух стран была призвана ослабить напряженность в российско-американских отношениях, однако не принесла ожидаемого результата.