25 иммигрантов обвиняются в автомобильном мошенничестве

Федеральная прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинения 25 членам преступной группы, выманивавшей деньги у собирателей коллекционных автомобилей. Подозреваемые являются выходцами из бывших республик Советского Союза, включая Украину, Грузию, Казахстан, Азербайджан, Латвию и Россию.

Мошенники действовали под видом дилеров и коллекционеров, подавая объявления о продаже классических автомобилей на популярных онлайн-аукционах. После заключения сделки покупателей просили перевести деньги за товар одной из фиктивных транспортных компаний, банковские счета которых контролировались членами преступной группы. Полученные средства немедленно выводились в банки стран Восточной Европы, причем во многих случаях суммы делились на части с целью избежать внимания органов финансового надзора. Покупатели же оставались без денег и без машин. Всего мошенники выманили у своих жертв более 4,5 млн долларов.

В список обвиняемых попали граждане США, России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Латвии и Турции. Всем им были предъявлены обвинения в одном случае сговора с целью совершения банковского мошенничества (что влечет наказание в виде тюремного заключения сроком до 30 лет) и одном случае сговора с целью отмывания денег (тюремное заключение сроком до 20 лет).

Одиннадцать членов преступной группы были сегодня арестованы в Нью-Йорке, один — в Майами. Еще три человека, находящиеся под стражей в штатах Флорида и Мичиган, вскоре будут переданы федеральным властям.