Ранним утром 11 июля россиянка Ксения Ходукина и ее муж Евгений Ризанов были арестованы во флоридском городе Санни-Айлс-Бич. По версии прокуратуры Манхэттена, последние три года Ходукина, Ризанов и их сообщник Аркадий Башкатов держали прибыльный сутенерский бизнес. Они переправляли женщин из России в США, размещали их в Бруклине и развозили по всему городу на «работу». Полученными от клиентов деньгами владельцы бизнеса делились с работницами секс-индустрии, удерживая определенный процент.

Расследование началось с ареста двух проституток, которые рассказали, что работают на предприятие под названием «Russian Dolls».

Постепенно власти вышли на владельца салона красоты Ксению Ходукину и вебмастера-фрилансера Евгения Ризанова, которые управляли незаконным бизнесом из роскошных апартаментов с видом на море. Как пишет флоридская пресса, апартаменты находятся в районе Sunny Isles Beach, в одном из “небоскребов Трампа”.

В суде Манхэттена семейная пара заявила о своей невиновности. Залог был установлен в размере $50 000 для Ходукиной и $100 000 для Ризанова.