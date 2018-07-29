В декабре 2017 года Дональд Трамп, выполняя одно из своих главных предвыборных обещаний, подписал закон о масштабной налоговой реформе. Этот закон предусматривает значительное облегчение налогового бремени — в первую очередь для бизнеса.

Однако для того, чтобы снизить налоговые ставки, законодатели были вынуждены отменить некоторые из действующих льгот, в том числе связанные с налогами на обеспечение парковочных мест и компенсацию проезда на транспорте для сотрудников предприятий.

Большинство церквей и других некоммерческих организаций были освобождены от уплаты всех федеральных налогов. Со вступлением в силу нового закона многие из них также будут обязаны платить 21-процентный налог с определенных льгот, предоставляемых сотрудникам.

В результате этих изменений многие церкви, благотворительные организации, религиозные школы и госпитали, которые ранее не платили налогов, будут вынуждены заполнять федеральные налоговые декларации. Для небольших организаций это означает значительные дополнительные расходы на ведение бухгалтерии.

Многим из них только недавно стало известно о новом налоге, и они еще не знают, с каких льгот и в каком размере его требуется платить. К примеру, облагается ли налогом бесплатная парковка для сотрудников в принадлежащем организации здании? Если да, то как именно оценивается ее стоимость? Казначейство и Налоговая служба пока не дали полных разъяснений по этим вопросам.

Как сообщает издание Politico, такие некоммерческие организации как Boys & Girls Clubs of America, Goodwill Industries и YMCA уже потребовали отменить новые налоги или хотя бы отложить их введение. Представители американских религиозных движений также против планирующихся новвоведений.

На сайте MoveOn появилась петиция с требованием применять налогообложение церквей в США. Авторы прошения обещают доставить петицию президенту США Дональду Трампу. Также существует подобная петиция к Конгрессу США.