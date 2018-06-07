В Сакраменто пройдет Ежегодный футбольный турнир A-Plus Cup

Жители Северной Калифорнии приглашаются на финальную игру Ежегодного футбольного турнира A-Plus Cup, который проходит в Сакраменто с участием молодежных команд региона. Финал соревнования, организованного компанией A+ Construction Pro, состоится в субботу, 9 июня на территории школы Community Outreach Academy по адресу: 5640 Dudley Blvd, McClellan Park, CA 95652.

В 3:00 дня состоятся полуфинальные матчи между командами Euro 1 vs Euro 2 и Bronco vs FC Bryte. В 7:00 вечера начнётся финальная игра, победители которой получат приз в $1 000!

Во время турнира будет работать детская площадка. Зрителям предложат прохладительные напитки, мороженое, сэндвичи, снеки и другие закуски.

Приходите всей семьей, чтобы поддержать команды и приятно провести время на спортивном празднике! Вход свободный.