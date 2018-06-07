По решению губернатора Калифорнии Джерри Брауна июнь этого года был объявлен в штате «Месяцем ЛГБТ-гордости».

«Наша нация была основана на принципе равноправия, но многим американцам пришлось долго дожидаться выполнения этого обещания, – говорится в прокламации, подписанной губернатором Брауном 4 июня. – Некоторые из самых значительных событий нашей истории произошли благодаря различным движениям в защиту прав человека».

Переломный момент борьбы за равные права для ЛГБТ-сообщества наступил 28 июня 1969 года, когда в Нью-Йорке началось Стоунволлское восстание. Это был первый в истории случай, когда представители ЛГБТ-сообщества оказали сопротивление узаконенной государством системе преследования сексуальных меньшинств.