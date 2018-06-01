Русскоязычная конференция помогает представить идеи в Кремниевой долине

SVOD (Silicon Valley Open Doors) – организация, которая зародилась в Кремниевой долине как русскоязычная конференция по инвестициям в сфере технологий. Сегодня, спустя 14 лет, она стала международной площадкой инновационных бизнес-идей, объединяющей тысячи посетителей, венчурных инвесторов и предпринимателей из разных стран мира.

На мероприятии обычно выступают как основатели и генеральные директора, легенды индустрии, так и молодые предприниматели.

Например, в этом году в хайтек-конференции принял участие один из самых юных изобретателей Калифорнии – 14-летний Савва Осипов, семья которого несколько лет назад приехала в США из Нижнего Новгорода.

Мальчик представил семейный стартап Cubios, Inc., который предлагает уникальное устройство WOWCube. Инновационная технология, напоминающая кубик Рубика, ломает стереотипы традиционных игровых консолей, говорят изобретатели.

WOWCube представляет собой куб из восьми автономных модулей, способных поворачиваться друг относительно друга. На гранях каждого модуля размещены дисплейные панели. Устройство можно крутить в руках и трясти.

Компанией Cubios Inc., базирующейся в Новато (Калифорния), управляют Савва и его отец Илья Осипов. Отец и сын уже получили один американский патент и подали заявки еще на несколько патентов, включая международные. В 2017 году Осиповы получили инвестиции в размере $500K, позволившие им изготовить три варианта прототипов WOWCube.

Маргарита Кессельман и ее напарник Евгений Файнштейн из EvRiVenture представили разработку, помогающую избавиться от тошноты во время игры на VR-устройствах, а также виртуальную доску для серфинга. Первое изобретение помогает геймерам без побочных эффектов адаптироваться к играм, а второе с помощью специальных сенсоров создает ощущение катания на доске для серфинга и даже полета.

С момента своего создания в 2005 году конференция SVOD приглашала гуру технологии, венчурного капитала и предпринимательства. Одним из них был принявший участие в сегодняшнем мероприятии Тим Дрейпер, основатель венчурной компании Draper Fisher Jurvetson, которая является лидером инвестиций в технологические компании на начальной и ранней стадиях развития.

Выступивший на площадке Дрейпер призвал собравшихся вкладывать в криптовалюту и посетовал на то, что современные правительства являются слишком несовременными. Таким странам, как Китай, для продолжения успешного развития Дрейпер советует стать «более открытыми». Кстати, сам он помимо инвестиций в такие компании как Tesla и SpaceX, вложил около 20 млн долларов в валюты будущего.

Дрейпер повторил общеизвестную истину любого бизнеса: «Вкладывайте в первую десятку известных криптовалют, если 80% из них не станут успешными, то прибыль от оставшихся 20% с лихвой покроет убытки и даст вам возможность заработать».

По словам известного инвестора, именно это и произошло на рынке доткомов. Несмотря на его крах, инвесторы, поставившие на такие «компании-единороги» как Google и Amazon, получили больше, чем потеряли.

Посредством сессий Startup Pitch конференция предоставляет инвестаром доступ к трем десяткам заранее выбранным нестандартно мыслящим молодым предпринимателям и стартапам. Как зявляют организаторы, SVOD известна как конференция с наибольшим соотношением между основателями и инвесторами, что помогает многим русскоязычным компаниям находить свои первые крупные инвестиции.

«По приезду в Кремниевую долину предпринимателям бывает сложно влиться в местную экосистему, – сказал в интервью “Славянскому Сакраменто” сооснователь SVOD Стас Кирман. – Поэтому мы хотели бы поделиться нашим опытом с людьми, которые смотрят на Долину для создания своих компаний».

Стас знает, о чем говорит: иммигрировав в свое время из Украины, он смог запустить и продать один из своих стартапов телекоммуникационному гиганту Deutsche Telekom, а другой – компании Boeing.

Аббревиатура SVOD расшифровывается как “Silicon Valley Open Doors” и созвучна с русским корнем “свод”. Это символизирует миссию компании: сводить вместе инвесторов и ищущих финансирование предпринимателей.

По статистике, каждая вторая компания получает финансирование после участия в конференции SVOD. Пример успеха самой первой конференции — Evernote; в списке инвесторов значатся Founders Fund, Draper Associates, Salesforce, Aspect Ventures, Broadway angels, Almaz Capital, Yuri Milner, YCombinator, TechStars, 500Startups, Bain Capital Ventures и многие другие. За 13 лет компании, выступившие на СВОДе привлекли инвестиционное финансирование на сумму в $800M.