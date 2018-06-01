Стартап украинцев подал в суд на администрацию Сиэтла

Инновация и свобода слова стали предметом федерального иска, поданного сегодня против администрации Сиэтла (штат Вашингтон). Стартап Rentberry, желающий вести бизнес в Сиэтле, бросает вызов запрету на платформы, позволяющие будущим арендаторам участвовать в аукционах на съемное жилье.

«Сиэтл должен приветствовать инноваторов, пытающихся бороться с растущим жилищным кризисом, – сказал сотрудник юридической фирмы Pacific Legal Foundation Этан Блевинс. – Вместо этого город запретил вебсайты, предлагающие решение, не дав им ни единого шанса».

В марте городской совет ввел мораторий минимальной продолжительностью в один год, чтобы дать время на изучение влияния аукционов аренды на рынок жилья Сиэтла и их возможного конфликта с действующим законодательством.

Иск компании Rentberry, поданный в федеральном суде Западного округа штата Вашингтон, утверждает, что мораторий нарушает Первую поправку к Конституции США, поскольку ущемляет свободу слова как самой компании, так и домовладельцев и арендаторов, которые хотят использовать подобные сайты для общения. Мэр города подписал мораторий 30 марта. В результате Rentberry пришлось отказаться от планов вести бизнес в Сиэтле, что лишило город инновационного и экономичного метода налаживания связей между домовладельцами и жильцами.

«Мы по сути предлагаем такие же базирующиеся на состоянии рынка цены, как eBay, только в области аренды жилья, – сказал генеральный директор и сооснователь Rentberry Алекс Любинский. – Запрет Rentberry ущемляет интересы жильцов и домовладельцев, поощряет скрытые ценовые войны и в конечном итоге оставляет меньше вариантов выбора жилья и поднимает стоимость. Я не думаю, что это то, к чему стремится администрация Сиэтла».

Юридическая фирма Pacific Legal Foundation представляет интересы Rentberry и домовладельца Дилейни Уайсингла, которому принадлежит сдаваемый в аренду дом на одну семью, в процессе «Rentberry против Сиэтла».

Следует отметить, что компания Rentberry была создана выходцами из Украины и насчитывает сегодня 120 000 зарегистрированных пользователей и 224 000 жилых объектов по всей территории США. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско.